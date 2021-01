Club Brugge haalt jonge Venezolaanse spits

Derde wintertransfer voor Club Brugge, al is het er eentje met het oog op de toekomst. De Venezolaan Daniél Perez (19) gaat aan de slag bij Club NXT. Hij komt over van Metropolitanos FC en tekent voor vier jaar.

Pérez is een rechtsvoetige centrumspits die zich vooral de voorbije maanden liet opmerken. Voor de uitbraak van de coronapandemie was hij geen basisspeler. Met zes goals in negen wedstrijden schoot hij zijn team Metropolitanos FC nu naar de Copa Sudamericana, te vergelijken met de Europa League.

De aanvaller meet 1,90 meter en is ook Venezolaans jeugdinternational. Volgens lokale media troefde Club Brugge ploegen uit Amerika, Italië en Portugal af in de strijd om zijn handtekening. Blauw-zwart betaalde een clausule van 200.000 euro om de jonge spits los te weken.

Een rechtstreekse concurrent voor Dost? Niet meteen. Pérez gaat aan de slag bij Club NXT, waar hij de komende maanden moet integreren in het Belgisch voetbal. Volgende week zou hij aansluiten in het Basecamp in Westkapelle, waar hij dan de komende maanden de technische staf moet overtuigen met het oog op een plaatsje in de A-kern.