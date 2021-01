Vrouw moet 43 jaar cel in voor beledigen Thaise koning

In Thailand is dinsdag een vrouw veroordeeld tot 43 jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de koninklijke familie. Het gaat om de zwaarste straf die in het koninkrijk ooit is opgetekend voor majesteitsschennis.

De veroordeling is het gevolg van het wetsartikel 112 rond majesteitsschennis dat Thailand intensiveert nu activisten van de pro-democratische beweging een grondige hervorming van de almachtige monarchie eisen.

De vrouw, een voormalige ambtenaar, werd dinsdag volgens Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) veroordeeld voor 29 feiten van majesteitsschennis. Ze plaatste onder meer audioberichten op sociale media waarin ze haar vijandigheid ten opzichte van de monarchie uitte. Voor elk feit kreeg ze een gevangenisstraf van drie jaar, in totaal goed voor 87 jaar celstraf. Omdat de beklaagde de feiten toegaf, werd de celstraf gereduceerd naar 43 jaar en 100 dagen.

Het gaat om de zwaarste straf die Thailand ooit is opgelegd wegens majesteitsschennis. In 2017 werd een man veroordeeld tot 35 jaar celstraf na een reeks Facebookposts en -commentaren.

Het befaamde artikel 112 rond majesteitsschennis blijft controversieel in Thailand. Een van de belangrijkste eisen van de pro-democratische beweging is om het artikel te schrappen uit de wet. Volgens politieke analisten is het vonnis politiek gemotiveerd om studenten te intimideren en draagt het gebruik van artikel 112 bij tot de nationale en internationale vernietiging van de monarchie.

Sinds de lancering van de pro-democratische beweging in juli 2020 zijn al meer dan 40 activisten aangeklaagd wegens majesteitsschennis en deelname aan protesten die het aftreden van de premier, de herschrijving van de grondwet en de hervorming van de monarchie eisen.