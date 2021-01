Parler is deels terug en wordt gehost door twee Russen

Het controversiële sociale netwerk Parler heeft opnieuw een teken van leven gegeven. Het werd eerder deze maand van het internet verbannen door techreuzen, maar heeft nu een nieuwe aanbieder van webdomeinen gevonden. Het bedrijf staat geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, maar de eigenaars wonen in Rusland.

De website kan opnieuw bezocht worden, maar is nog niet helemaal opnieuw ‘up and running’. Gebruikers kunnen zich nog niet aanmelden of berichten plaatsen. De enige zichtbare berichten zijn die van CEO John Matze, Parler-investeerder Dan Bongino en Parler-werknemer Amy Peikoff.

Het bericht van Matze insinueert wel dat de site binnenkort weer helemaal beschikbaar zal zijn. ‘Onze terugkeer is onvermijdelijk dankzij hard werk en volharding tegen alle verwachtingen in. Ondanks bedreigingen en pesterijen heeft niemand bij Parler ontslag genomen. We worden als team hechter en sterker.’

Matze is ‘er zeker van dat (Parler) volledig terug beschikbaar zal zijn tegen het einde van de maand’. Dat zei hij tegen Fox.

Het bericht van Parler-CEO John Matze. Foto: rr

De website werd na de bestorming van het Capitool in Washington offline gehaald door serveraanbieder Amazon omdat het vond dat Parler de algemene voorwaarden van hun contract had geschonden. Het sociale medium is populair bij alt-right- en Trump-aanhangers. Amazon had Parler na de bestorming gevraagd om een honderdtal zeer problematische berichten te verwijderen. Het ging om berichten met niet mis te verstane doodsbedreigingen zoals ‘schiet de politiemensen die de smeerlappen van senatoren beschermen door het hoofd’. Parler slaagde daar niet in waarop Amazon besloot de site niet meer te willen hosten.

Het sociale medium is het niet eens met de beslissing van Amazon en klaagt de techreus aan voor contractbreuk.

Russische eigenaren

Intussen heeft Parler een ander bedrijf gevonden dat bereid is het te hosten. Volgens persagentschap Bloomberg gaat het om DDoS-Guard Corp. Op de website van DDoS-Guard staat dat het een kantoor heeft in het Schotse Edinburgh. De twee eigenaren, Evgenii Marchenko en Aleksei Likhachev, wonen volgens officiële documenten van Companies House, de Britse instantie die bedrijven in het Verenigd Koninkrijk registreert, echter in Rusland.

De domeinnaam van Parler is dan weer geregistreerd bij Epik Inc., een website-servicebedrijf dat gevestigd is in de staat Washington. Epik is ook de domeinregistreerder voor Gab, een andere sociale netwerksite die populair is bij extreemrechts.