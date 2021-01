Iets sneller dan gepland zijn gisteren in Brazilië de eerste inentingen met het Chinese vaccin CoronaVac gestart. Een nationale campagne moet helpen om het ingestorte zorgsysteem te stabiliseren. Maar de voorraad aan coronavaccins is nu al schaars.

De Braziliaanse overheid zet, twee dagen sneller dan eerst gepland, de zeilen bij om te kunnen vaccineren. Zondagavond gaven de autoriteiten toestemming voor het gebruik van het Chinese CoronaVac (Sinovac) en het Britse AstraZeneca. Maar de uitrol zal naar verwachting traag op gang komen, aangezien er aan dat laatste vaccin nog gewerkt wordt in India. Brazilië beschikt momenteel over 6 miljoen doses CoronaVac, wat relatief weinig is voor een natie van 213 miljoen inwoners. Bovendien lijkt het Chinese vaccin minder effectief dan de westerse alternatieven.

Geen vaccin voor Bolsonaro?

Die vertraging bij het aankoopproces is mede ontstaan door de houding van president Jair Bolsonaro tegenover het virus. De Braziliaanse leider maakte er een sport van om covid-19 te minimaliseren. Bolsonaro weigerde een mondmasker te dragen, hield massabijeenkomsten en raakte ook zelf besmet met het virus. Volgens de BBC zou hij ook een inenting met CoronaVac weigeren.

Maar de roep om hulp en ondersteuning zwol de afgelopen weken aan. De besmettingen in Sao Paulo bereiken records sinds het begin van de pandemie. Ook in de miljoenenstad Manaus is de schade niet te overzien. De beelden van de massagraven die er aangelegd werden in de eerste golf, gingen de wereld rond. Manaus, en bij uitbreiding de volledige deelstaat Amazonas is zwaar getroffen. Niet alleen moesten inwoners buurland Venezuela om zuurstofflessen smeken, ook doken er nieuwe, besmettelijke varianten van het coronavirus op. Het openbare leven in Brazilië gaat grotendeels zijn normale gang: de stranden liggen vol, mondmaskers zijn amper te bespeuren.

In totaal telt Brazilië volgens de Johns Hopkins Universiteit na de Verenigde Staten de meeste coronadoden ter wereld: ruim 210.000.