Overzicht | Uitbraken in Edegem, Kontich, Mechelen, Houthulst en Aalst, leerlingen massaal getest

In verschillende gemeenten, verspreid over Vlaanderen, worden hele scholen getest, nadat er een uitbraak van het coronavirus plaatsvond. In Edegem, Kontich, Houthulst en Aalst gaat het om de Britse variant.

Edegem en Kontich

Zondag werd duidelijk dat twee meisjes uit het zesde leerjaar uit de basisschool Olfa Elsdonk in de Antwerpse gemeente Edegem besmet waren met de Britse variant van het coronavirus. De basisschool kondigde daarom, samen met de aanpalende kleuterschool, een sluiting aan. Ook de middelbare school het Sint-Jozefinstituut in Kontich sloot de deuren, omdat de moeder van een van de meisjes daar werkt en besmet raakte.

Zowel de leerlingen en het personeel van beide scholen zijn maandag getest. De resultaten worden dinsdagnamiddag bekendgemaakt.

Alle ouders en gezinsleden van de betrokken scholen moeten in quarantaine. Het verloop van die quarantaine wordt, op basis van de testresultaten, dinsdag beslist op het crisisoverleg, waar ook de burgemeesters van beide gemeenten aanwezig zullen zijn.

Mechelen

Op de kleuter- en lagere school Sint-Pieter in de Mechelse wijk Nekkerspoel werden ‘meerdere covid-19-besmettingen’ vastgesteld. Het gaat om vijf leerkrachten en twee leerlingen. De school en de bijhorende kinderopvang gaat daarom met onmiddellijk ingang dicht tot en met maandag 25 januari. Er wordt overgegaan op afstandsonderwijs. ‘De uitbraak is relatief beperkt, we hopen dat een week sluiting voldoende zal zijn’, aldus administratief bediende Annemie De Smet. Het zou niet gaan om de Britse variant.

Houthulst

In woonzorgcentrum De Groene Verte in het West-Vlaamse Houthulst werd een uitbraak met de Britse variant van het coronavirus vastgesteld: twee derde van de bewoners, zeker 120 personen, raakten besmet. Zes bewoners zijn al overleden.

Alle schoolgaande leerlingen en leerkrachten worden dinsdag getest. Het aantal coronabesmettingen steeg de afgelopen week snel in de rest van de gemeente.

• Lees meer over de opmars van de Britse variant in België

Aalst

In basisschool De Brug in Aalst worden dinsdag alle leerlingen en personeel getest. Vermoedelijk raakte een leerling besmet met de Brits variant van het coronavirus via diens vader. Enkele leerlingen werden preventief in quarantaine geplaatst. De school sluit de deuren voorlopig niet, maar neemt maatregelen om klasbubbels niet te vermengen en de geldende maatregelen te bekrachtigen.

De testresultaten zijn vanavond bekend. ‘De toestand zullen we dan opnieuw evalueren en indien nodig bijkomende maatregelen treffen’, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).