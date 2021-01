Parket opent onderzoek naar perslekken in de zaak-Kucam

Het parket van Antwerpen heeft een onderzoek geopend naar de vermoedelijke perslekken in de zaak-Kucam. Het onderzoek komt er na een aangifte van de voormalige staatsecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA).

Het was de nieuwssite Sceptr die vanochtend het nieuws bracht dat het Antwerps parket ‘ambtshalve’ een onderzoek was gestart naar de vermoedelijke perslekken in de zaak-Kucam.

Het Antwerps parket bevestigt die informatie tegen De Standaard maar voegt eraan toe dat het onderzoek werd opgestart nadat Franken zelf aangifte deed. Francken zelf was niet meteen bereikbaar voor commentaar.

Francken stoort er zich aan dat deze krant de verhoren heeft kunnen lezen van Francken en zijn kabinetsmedewerkster Lies V., net als de uitgeschreven telefoongesprekken die de ex-staatssecretaris met V. voerde in de uren en dagen voor en na de inval bij Kucam.

Uit die telefoontaps en verhoren onder ede blijkt niet dat er op het kabinet strafrechtelijke medeplichtigheid was bij het gesjoemel van Kucam.

Wat wel bleek, is het gebrek aan controle van het kabinet op de praktijken van Kucam. Uit het dossier blijkt onder meer ook dat Francken het niet als zijn taak beschouwde om de nochtans concrete en geloofwaardige tips te checken die hem nog tijdens zijn staatssecretarisschap bereikten over de fraude door Kucam.