Twee tennisspelers op Australian Open testen positief op coronavirus

Twee deelnemers aan de Australian Open hebben positief getest op het coronavirus. Hun identiteit is niet bekend maar de gezondheidsdiensten van de staat Victoria bevestigden dinsdag dat het om twee mannen van ongeveer 30 jaar gaat.

De Australische overheid maakte daarnaast ook bekend dat nog een derde persoon, een jonge vrouw van rond de twintig maar geen speelster, positief heeft getest.

Het aantal besmettingen bij personen die verbonden zijn aan de Australian Open is inmiddels opgelopen tot negen. Iedereen die op een vlucht richting Melbourne zat waarvan iemand bij aankomst positief bleek, moet zich aan een strikte quarantaine houden en mag zijn hotelkamer gedurende twee weken niet verlaten. Daardoor wordt de voorbereiding van 72 tennissers aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar stevig in de war gestuurd. De andere tennissers moeten ook een quarantaine van veertien dagen respecteren maar mogen wel vijf uur per dag hun kamer verlaten om te trainen.

Het strenge coronabeleid van de lokale overheid zorgt voor flink wat wrevel bij een aantal tennissers. Zij klagen aan dat er voor hun komst naar Australië nooit is gesproken over dergelijke strikte quarantaine.

De Australian Open begint op 8 februari, drie weken later dan normaal.