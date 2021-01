Solden verlengd tot midden februari: ‘Handelaars hebben nog heel grote voorraden’

De wintersolden worden uitzonderlijk met twee weken verlengd, tot en met 14 februari. De bevoegde ministers steunen een voorstel daarvoor. De handelsorganisaties reageren positief: ‘Dit geeft wat perspectief. De voorraden zijn nog erg groot’.

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker steunen het voorstel, nadat het een positief advies heeft gekregen van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

‘Door de wintersolden met twee weken te verlengen, zullen veel handelaren hun stock kunnen verkopen’, stelt minister Dermagne in een persbericht. ‘Ik denk dat de verlenging van de periode waarin op koopjes wordt gejaagd ook een goede zaak is voor de gezondheidssituatie. Door de verlenging van de soldenperiode worden piekmomenten vermeden.’

Grote voorraad

Doordat de winkels in november enkele weken de deuren moesten sluiten, blijven er veel grotere voorraden over dan normaal. Daarbij komt dat de meeste collecties al zijn aangekocht in januari 2020, toen corona hier amper bekend was en handelaars dus ook nog meer bestellingen plaatsen.

‘Voor de modewinkels zijn die collecties binnen zes maanden bijna niet meer verkoopbaar’, zegt Mien Gillis, retail-expert van zelfstandigenorganisatie Unizo. ‘Als winkels die twee weken langer als solden kunnen aanbieden, dan is dat gunstig voor de verkoop’. Volgens haar hebben de winkels die extra inkomsten hard nodig om de volgende collecties te kunnen aankopen.

Prijzenoorlog

Winkels mogen weliswaar het hele jaar door kortingen bieden, maar de periode waarin ze over ‘solden’ mogen spreken is wettelijk beperkt. Zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ benadrukken wel dat die term psychologisch wel goed is, en meer mensen naar de winkels lokt.

Bovendien mogen handelaars in die periode ook met verlies verkopen, wat het mogelijk maakt om grotere kortingen te bieden. De huidige periode is al met stevige kortingen begonnen. Cedric Tack, woordvoerder van NSZ spreekt zelfs van een prijzenoorlog. ‘En de marges zijn nu al zo klein. Maar het is te begrijpen: we krijgen signalen dat er nog veel stock is blijven liggen.’

Shoppen per twee

Zowel NSZ als Unizo stellen wel dat een verlenging van de solden niet alle problemen zal oplossen. Beide organisaties willen graag dat het weer toegestaan wordt om per twee te shoppen. ‘Dat is een minstens even belangrijke maatregel’, zegt Tack. ‘In de praktijk is het nog vaak zo dat een man die een broek koopt graag zijn vrouw meeneemt.’

Volgens Gillis speelt dit interieur- en electrozaken evenveel parten. ‘Wie meubels gaat kopen, doet dit liefst per twee’.