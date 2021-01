Weyts: ‘Scholen sluiten laatste maatregel’

Voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts moeten eerste andere opties bekeken worden voordat de scholen gesloten worden om de verspreiding van (de mutaties van) het virus in te dijken. ‘Als je scholen sluit, zijn de meest kwetsbaren de eerste slachtoffers’, redeneert hij. Hij staat verder terughouden tegenover de invoering van de mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar.

Op Radio 1 gaf Weyts dinsdagochtend te kennen dat hij voorstander blijft van het openhouden van de scholen. Dit om een leerachterstand te vermijden en om de meest kwetsbaren te beschermen. ‘Als je een school sluit, zijn de eerste slachtoffers de meest kwetsbaren. Ik ben terughoudend in het sluiten van de scholen maar we nemen altijd onze verantwoordelijkheid dus zeg nooit nooit. Scholen sluiten moet wel altijd de laatste maatregel zijn die genomen wordt.’

Hij gaf verder aan dat het niet de bedoeling is dat scholen vanaf nu sluiten van zodra er één besmetting is met de Britse cornoavariant. ‘Zo’n regel zou totaal onzinnig zijn.’

De beslissing moet genomen worden op basis van de sitautie, klinkt het . ‘Hoeveel besmettingen zijn er? Hoeveel gezinnen zijn getroffen? Gaat het over reizigers? Gaat het om volwassenen? Die inschatting moet je altijd maken en op grond daarvan worden er maatregelen genomen’, aldus Weyts die niet wil dat er beslissingen worden gemaakt op een ‘paniekerige of alarmistische manier, maar wel op een realistisch en voorzichtige manier’.

Improvisatie

Elisabeth Muyleman (Groen) uitte eerder kritiek over hoe de recente uitbraak op de scholen werd aangepakt. Volgens haar waren de scholen genoodzaakt de improviseren. Weyts is het daar hoegenaamd niet mee eens. ‘Ik denk eerder dat die reactie geïmproviseerd is.’

‘We hebben al heel lang heel precieze draaiboeken en protocollen uitgewerkt die ook toegepast en aangepast worden wanneer experten zeggen dat die aangepast moeten worden’, verdedigde de minister zijn coronabeleid. ‘Op lokaal niveau wordt er altijd een inschatting gemaakt door experten ter plaatse. Op basis van die inschatting nemen zij beslissingen.’ Weyts gaf aan dat hij niet betrokken was bij de beslissing van dit weken om de scholen in Edegem en Kontich te sluiten. ‘Je moet toch niet vanuit Brussel beslissen over een lokale situatie?’, klinkt het.

Krokusvakantie en mondmaskerplicht

Een verlenging van de krokusvakantie, die van 15 februari tot 21 februari loopt, om de verspreiding van (de mutaties van) het coronavirus ligt ook op tafel en wordt woensdag besproken. Weyts wou daar nog niets over prijsgeven. Indien er een week wordt toegevoegd, zou dat zijn in de vorm van afstandsonderwijs. Het is echter nog niet duidelijk of die week voor of na de krokusvakantie zou zijn. ‘Dat zal afhankelijk zijn van het oordeel van de virologen. De gezondheidsexperten moeten ons daarin begeleiden. Dat moet geen beslissing zijn die genomen wordt vanuit een onderwijsperspectief. We gaan dat ook enkel doen wanneer de virologen zeggen dat het absoluut nodig is.’

Er gaan ook stemmen op om een mondermaskerplicht te introduceren voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Ook daar wou Weyts voorlopig nog niet veel over kwijt. ‘Dat staat morgen ook op de agenda en daar is heel veel discussie over.’ Zelf is hij staat hij daar niet meteen voor te springen. Hij is daar terughoudend in omdat daar volgens hem nog veel discussie over is, ‘ook tussen wetenschappers’, meent hij .