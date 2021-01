Gemeenschapsonderwijs : ‘Niet te allen prijze scholen openhouden’

Als de experts woensdag tijdens het onderwijsoverleg aangeven dat er extra maatregelen moeten worden genomen in het kader van de coronacrisis, ‘dan zijn wij de laatsten die zullen zeggen dat we de scholen tout court gaan openhouden’. Aldus Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs (GO! ) dinsdag op Radio 1.

Woensdag zit het onderwijsveld samen. Er zal opnieuw bekeken worden of de huidige maatregelen volstaan, of als er geschakeld moet worden. ‘De veiligheid en de gezondheid van zowel leerlingen als leerkrachten zijn fundamenteel’, blikt Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs (GO! ), vooruit. ‘Maar als de virologen aangeven dat het openhouden van de scholen in veilige omstandigheden kan gebeuren, zullen wij dat toejuichen.’

Het is nog wachten op een concreet advies, zegt Verdyck, maar ze geeft aan dat een mondmaskerplicht voor de oudste leerlingen in het lager onderwijs een mogelijkheid is. ‘Als dit moet om de kinderen naar school te laten komen, zullen we dat opvolgen’, zegt ze. ‘Maar dat is geen eenvoudige beslissing. Het is al niet makkelijk in het middelbaar onderwijs, en dit zijn nog zoveel jongere kinderen. Het dragen van een mondmasker is ook niet evident voor de ontwikkeling van jonge kinderen.’

Leerachterstand

Intussen blijkt uit een grote bevraging van het GO! dat het thuisonderwijs van de afgelopen maanden tot leerachterstand leidt bij leerlingen in het middelbaar onderwijs, vooral voor wiskunde en taalvakken. Ook leren-leren - hoe je het best studeert - bleek de afgelopen maanden moeilijker in afstandsonderwijs, vooral voor leerlingen uit de eerste en tweede graad, citeert de krant De Tijd dinsdag uit het onderzoek. Het GO! bevraagde 110 scholen, die samen zowat 46.600 leerlingen hebben.

Het gemeenschapsonderwijs is er evenwel van overtuigd dat de opgelopen achterstand volledig weggewerkt kan worden met extra inspanningen. Maar omdat ook het lopende schooljaar atypisch is, met afwisselen contact- en thuisonderwijs, vermoedt Verdyck dat dat tegen juni 2022 zal zijn. ‘Op voorwaarde dat volgend schooljaar normaal kan verlopen.’