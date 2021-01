De echtgenote van de Amerikaanse president Trump, Melania, heeft alvast afscheid genomen als first lady. In een videoboodschap, onder meer op Twitter, richt zij zich tot het Amerikaanse volk.

In haar speech (zie video bovenaan) zegt ze onder meer dat de afgelopen vier jaar onvergetelijk zijn geweest. Ook toont ze zich dankbaar voor haar rol tijdens het presidentschap van haar man: ‘Het is de grootste eer van mijn leven geweest om als first lady van de Verenigde Staten te dienen.’

Verenigd Amerika

Ze roept in de speech ook op tot een verenigd Amerika. ‘Ik vraag aan elke Amerikaan om in elke omstandigheid een ambassadeur van Be Best (haar anti-pestcampagne, red.) te zijn. Om te focussen op wat ons bindt. Om te stijgen boven wat ons verdeelt. Om altijd liefde te verkiezen boven haat, vrede boven geweld, en anderen boven jezelf’, aldus de aftredende first lady. ‘Samen, als één nationale familie, kunnen we het licht van hoop voor toekomstige generaties blijven en Amerika’s nalatenschap voortzetten om onze natie naar grotere hoogten te tillen met behulp van onze moed, onze goedheid en ons geloof.’

Ze bedankte verder onder meer de gezondheidszorg voor de strijd tegen het coronavirus en riep Amerikanen op ‘voorzichtig te zijn en hun gezond verstand te gebruiken om de zwakkeren te beschermen op een moment waarop miljoenen vaccins geleverd worden’.

Geen rondleiding voor Jill Biden

De video komt er nadat Melania Trump werd bekritiseerd omdat ze weigerde Jill Biden, de toekomstige first lady, een rondleiding in het Witte Huis te geven. Dat de uitredende first lady de nieuwe first lady een rondleiding geeft is een traditie die al meer dan 100 jaar bestaat.

De familie Trump en de familie Biden zullen elkaar ook niet ontmoeten in het Witte Huis, zoals de gewoonte is wanneer een nieuwe president aan de macht komt. Er wordt verwacht dat uittredend president Donald Trump woensdagochtend, de dag van Bidens inauguratie, naar Florida vertrekt met zijn familie.

Populariteit

Melania Trump zal het Witte Huis verlaten met de laagste populariteit tijdens haar termijn als first lady, blijkt uit een peiling voor de Amerikaanse nieuwszender CNN. Van de ondervraagden heeft 47 procent een negatieve kijk op de first lady, 42 procent een positieve indruk.

Schrale troost: haar man, de vertrekkende president, wordt maar door 33 procent gunstig beoordeeld.

Hoe het zover is kunnen komen: vier jaar Trump in vijf absolute dieptepunten