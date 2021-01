Van ‘t Wout nieuwe Nederlandse minister van Economische Zaken

Bas van ‘t Wout volgt Eric Wiebes op als de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Wiebes zei afgelopen vrijdag niet verder te willen als ontslagnemend minister, nadat het kabinet aftrad vanwege het vernietigende rapport over het toeslagenschandaal.

Van ‘t Wout is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Zijn taken worden overgenomen door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) totdat er een nieuw kabinet is, aldus De Telegraaf.

Wiebes zei vrijdag niet verder te willen in het kabinet van lopende zaken, vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Hij zei zich er ‘niet schuldig, wel heel zwaar medeverantwoordelijk’ over te voelen. Hij worstelde er naar eigen zeggen al een tijdje mee, meer dan hij eerder had toegegeven. ‘Ik kan het moeilijk van me afzetten, het is eigenlijk in me gaan zitten’, zei hij toen.

Val van de regering

De regering viel afgelopen vrijdag over het schandaal. De zaak draait rond tienduizenden ouders die onterecht werden beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraude­aanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro’s terugvorderde, raakten duizenden mensen in finan­ciële problemen.

De Nederlandse belastingdienst werkte sinds 2013 met ‘risicoprofielen’, dat beleid werd ingevoerd na een fraudezaak waarbij 1,5 miljard euro ten onrechte naar (overleden) mensen in Polen en Bulgarije ging. In de praktijk kwam dat beleid neer op het ­etnisch profileren: Nederlanders met een vreemde naam werden sneller uitgepikt voor controles.

Uiteindelijk is het een vernietigend rapport van een parlementaire onder­vragingscommissie eind december 2020 die het begin in van een Nederlandse politieke crisis inluidt die zich in slow motion voltrok.

Op 17 maart vinden in Nederland verkiezingen plaats.