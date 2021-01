Rukwinden en zachte temperaturen op dinsdag

Dinsdag wordt zacht en grijs. In de loop van de namiddag zou het droger worden. Er waait een stevige zuidwestenwind, maar de temperaturen zijn zacht.

Het is dinsdag betrokken met regen, in de Hoge Ardennen aanvankelijk (smeltende) sneeuw of eventueel wat lokale aanvriezende regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen met soms enkele korte opklaringen. Het wordt zachter dan de voorbije dagen met maxima van 1 à 2 graden op de Ardense hoogten tot 10 of 11 graden over het uiterste westen. De wind waait matig tot overwegend vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 60 à 70 km per uur. Aan zee is de zuidwestenwind meestal krachtig tot soms zeer krachtig met rukwinden tot 70 à 75 km per uur u, zegt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt en is het overwegend droog. In de loop van de nacht kan er hier en daar wel een bui vallen. De minima liggen tussen 0 of 1 graad in de Hoge Ardennen en 7 graden aan de kust. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest. De rukwinden kunnen nog oplopen tot 50 à 60 km per uur.

Woensdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt en is het vaak droog. De kans op een bui of wat regen is het grootst in het noordwesten van het land. In het zuidoosten zou het wel eens helemaal droog kunnen blijven overdag. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 4 of 5 graden op de Hoge Venen en 10 à 11 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden van 50 tot 65 km per uur. In de nacht naar donderdag neemt de wind fors toe en kunnen er rukwinden optreden tot 80 à 90 km per uur. Het gaat daarbij ook regenen.