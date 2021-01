Gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen daalt licht

Het aantal besmettingen daalt voor het eerst in meer dan twee weken. Het gaat om een lichte daling van 2 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft dalen.

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen daalt opnieuw licht. Tussen 9 en 15 januari werden elke dag gemiddeld 2.017,7 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 2 procent in vergelijking met een week eerder.

In totaal werden nu al 679.771 coronabesmettingen geregistreerd.

Tussen 9 en 15 januari stierven gemiddeld elke dag 50,3 mensen, een daling met 7,9 procent. Het totaal aantal overlijdens ten gevolge van covid-19 in ons land ligt nu op 20.472.

Tussen 12 en 18 januari werden elke dag gemiddeld 115,9 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-9 procent). Er liggen nu 1.974 covid-patiënten in het ziekenhuis (+4 procent), van wie 369 (+1 procent) in de intensieve zorgen.

Er worden dagelijks zo’n 44,700 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 5,1 procent.

De r-waarde ligt op 0,94. Wanneer dat getal boven 1 komt, betekent dat een coronapatiënt gemiddeld meer dan 1 andere persoon besmet. Dat de r-waarde nu onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.