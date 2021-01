Vier soldaten omgekomen door zelfgemaakte mijn in Niger

In Niger zijn maandag vier soldaten om het leven gekomen en acht anderen zwaargewond geraakt toen een zelfgemaakte mijn ontplofte. Dat meldt het ministerie van Defensie maandagavond.

Volgens Defensie worden geïmproviseerde explosieven vaak gebruikt door jihadisten die in de regio - in het zuidoosten van het land in de buurt van de Nigeriaanse grens - opereren. De soldaten waren op zoek naar jihadisten die een dag eerder een militaire post hadden aangevallen, aldus de mededeling nog.

In de buurt van de Nigeriaanse grens vinden wel vaker jihadistische aanvallen plaats. De militaire basis van Chetima Wangou, die zondag werd aangevallen, werd in het verleden ook al het doelwit van jihadisten. In maart vorig jaar stierven acht soldaten bij een aanval van Boko Haram. En in 2019 kwamen in het dorp ook al acht Nigerese soldaten om het leven.

Boko Haram pleegt al jaren aanslagen in Nigeria en omliggende landen, waaronder Tsjaad, Kameroen en Niger. Door de opstand van Boko Haram zijn naar schatting 36.000 doden gevallen en twee miljoen mensen ontheemd geraakt.