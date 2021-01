Vier beschuldigden schuldig aan onopzettelijke doodslag op Jean-Marie Monzibila

Het hof van assisen van Brussel heeft dinsdag iets na middernacht de vier beschuldigden schuldig bevonden aan slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder de intentie om te doden op Jean-Marie Monzibila.

Het verminkte lichaam van Monzibili werd in augustus 2009 teruggevonden in het Ter Kamerenbos in Brussel.

Alexandre D., Mathieu D., Singaoku K. en David B. werden ervan beschuldigd Jean-Marie Monzibila te hebben gedood in de nacht van 31 augustus op 1 september 2009. Allen maakten ze deel uit van de radicaal-islamistische Abil-gemeenschap, in Gilly.

Het lichaam van het slachtoffer werd zwaar verminkt gevonden in het Ter Kamerenbos. Volgens het rapport van de wetsdokter werd de 35-jarige inwoner van Anderlecht gewurgd en verbrand, kreeg hij talloze trappen, stoten van een blok hout en werd zijn oor afgesneden.