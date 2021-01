Dodentol na aardverschuivingen in Indonesië loopt op

De dodentol na twee aardverschuivingen eerder deze maand in Indonesië op West-Java, is opgelopen tot 40. De lichamen van acht vermisten werden teruggevonden, aldus een lid van de reddingsdiensten. Indonesië kampt op korte tijd met verschillende rampen, bij een recente aardbeving op eiland Sulawesi vielen al 81 doden.

De aardverschuivingen vonden op 9 januari plaats in het district Sumedang, in de provincie West-Java, na hevige regens. Bij de tweede aardverschuiving raakten reddingswerkers bedolven die slachtoffers van de eerste aardverschuiving probeerden te redden.

‘Door het harde werk van alle reddingswerkers hebben we alle slachtoffers kunnen vinden’, aldus het hoofd van het reddingsagentschap Deden Ridwansah.

Ondertussen zijn ook nog eens 15 mensen om het leven gekomen bij overstromingen in de provincie Zuid-Kalimantan, op het eiland Bornea. Volgens het rampenbeheeragentschap hebben 120.000 mensen hun huizen moeten verlaten.

Meerdere rampen

Aardverschuivingen en overstromingen komen in het regenseizoen wel vaker voor in Indonesië. Ze worden nog versterkt door de enorme ontbossing in het land, voor het bouwen van woningen of voor de mijnbouw en palmolieplantages.

Indonesië heeft in een korte periode te kampen gehad met meerdere rampen. Buiten aardverschuivingen in West-Java, was er ook de aardbeving op Sulawesi, de heropleving van de vulkaan Marapi en de crash van Boeing 737-500. De rampen komen bovenop de coronacrisis dat het land moeilijk onder controle krijgt.