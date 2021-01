Trump heft inreisverbod voor Europeanen en Brazilianen op, Biden fluit hem terug

De Amerikaanse president Donald Trump heft vanaf 26 januari het inreisverbod op voor Europeanen en Brazilianen. Dat meldde het Witte Huis. Kort na de aankondiging liet een woordvoerster van Trumps opvolger Joe Biden al weten dat het reisverbod zal blijven bestaan.

Het inreisverbod dat geldt voor reizigers uit de Schengenzone, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Brazilië, wordt geannuleerd, klinkt het in een mededeling van het Witte Huis. Het verbod blijft wel gelden voor reizigers uit China en Iran. Vanaf 26 januari moeten de reizigers wel nog een negatieve coronatest voorleggen om naar de VS te reizen.

De toekomstige woordvoerster van de Biden-administratie Jen Psaki verklaarde kort na de mededeling van het Witte Huis dat het opheffen van de inreisverboden niet aan de orde is. ‘De administratie is niet van plan om deze beperkingen op te heffen op 26 januari, op advies van ons medisch team. We zijn daarentegen van plan om de maatregelen rond internationale reizen nog te verstrengen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan’, schreef ze op Twitter. ‘Nu de pandemie erger wordt en er meer besmettelijke varianten opduiken overal ter wereld, is het niet het moment om de beperkingen op internationale reizen op te heffen.’

Het inreisverbod geldt sinds midden maart, nadat in verschillende Europese landen coronabesmettingen waren vastgesteld. Hij legde ook een verbod op voor reizigers uit China en Iran, en voerde strenge beperkingen op voor reizigers uit Brazilië. En ook voor mensen uit buurlanden Canada en Mexico gelden er beperkingen.

In de VS raakten al meer dan 24 miljoen mensen besmet met het virus en kwamen al ongeveer 400.000 mensen kwamen door covid-19 om het leven. De Biden-administratie heeft beloofd te strijd tegen het virus verder op te voeren.