Vrouw doodgeschoten in Lier

In Lier heeft zich maandagavond een schietpartij met dodelijke afloop afgespeeld in een handelszaak. Dat zegt het Antwerpse parket. De vermoedelijke verdachte raakte zwaargewond en is in het ziekenhuis overleden. Alles wijst in de richting van een relationeel drama, maar het parket kon dat nog niet bevestigen.

Het slachtoffer is een vrouw van 64. Haar lichaam is gevonden in een handelszaak aan de Kartuizersvest in Lier. Ze is volgens het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, met geweerschoten om het leven gekomen. Bij aankomst van de hulpdiensten was ze al overleden.

Een mannelijke verdachte, ook een zestiger, raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Enkele uren later meldde het parket dat de man aan zijn verwondingen is bezweken.

Over het motief of over de omstandigheden is nog niets bekend, zei Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Het was een bekende van de vrouw die de gruwelijke ontdekking deed en de hulpdiensten alarmeerde.

Of de twee een koppel of ex-koppel waren, was nog niet duidelijk. Volgens een bron dichtbij het onderzoek is er maar een handvuurwapen gevonden.

De buurt was maandagavond afgesloten voor onderzoek.