Geen verband tussen vaccin en overlijdens in Noorwegen

Sinds het begin van de Noorse vaccinatiecampagne in verzorgingstehuizen zijn 33 mensen na een eerste dosis overleden. De Noorse gezondheidsautoriteiten vonden geen verband, maar blijven waarschuwen voor de risico’s.

Na onderzoek van de Noorse gezondheidsautoriteiten blijkt dat de Noren die overleden zijn na een eerste prik met het Pfizer/BioNTech-vaccin waarschijnlijk niet stierven als gevolg van de inenting. Het vaccinatiebeleid verandert bijgevolg niet. De gezondheidsautoriteiten blijven wel waarschuwen voor de risico’s van het inenten van deze groepen.

Sinds het begin van de Noorse vaccinatiecampagne eind december zijn 33 mensen die een eerste dosis hadden gekregen overleden. Uit onderzoek bij dertien gevallen waren aanwijzingen naar voren gekomen dat de zeer oude, zwakke patiënten heftig reageerden op relatief milde bijverschijnselen van de vaccinatie.

‘Het is niet onmogelijk dat sommigen die het vaccin kregen zo kwetsbaar waren dat je misschien had moeten overwegen hen het vaccin niet te geven omdat ze zo ziek zijn’, zei directeur Camilla Stoltenberg van het Noorse Instituut van Volksgezondheid. Zij wees erop dat dagelijks sowieso zowat 45 mensen overlijden in Noorse verpleegtehuizen.

Ook in Denemarken, Zweden, Finland, en IJsland zijn sterfgevallen gerapporteerd na een inenting. Ook daar is geen rechtstreeks verband vastgesteld.

Pfizer en BioNTech lieten maandag weten samen te werken met de Noren om ‘alle relevante informatie te verzamelen’. Zij herinnerden eraan dat de campagne in Noorwegen begon bij ouderen in verzorgingstehuizen, ‘van wie de meesten zeer bejaard zijn met onderliggende medische problemen en sommigen terminaal zijn’.

In Noorwegen hebben inmiddels ruim 48.000 mensen een vaccin gekregen.