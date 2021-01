Melania Trump is minst populaire first lady in decennia

Melania Trump zal woensdag het Witte Huis moeten verlaten met haar slechtste score ooit op de populariteitspeiling van CNN. Meer nog, bijna de helft van de Amerikanen gaf haar een ‘ongunstige’ rating. Geen enkele vertrekkende first lady deed het de voorbije twintig jaar slechter.

Bijna 42 procent van de ondervraagden heeft een ‘gunstige’ kijk op de first lady, tegenover bijna 47 procent ‘ongunstig’. De anderen ‘waren niet zeker’ over hun gevoelens ten opzichte van Melania. Haar populariteit is de laatste jaren van het presidentschap van haar man nog fors gedaald. In mei 2018, toen ze zonder haar echtgenoot naar de staatsbegrafenis van voormalige first lady Barbara Bush was geweest, kreeg Melania nog een ‘favorable rating’ van liefst 57 procent van de ondervraagden. Dat zijn liefst 15 procentpunten meer dan nu. Die duikvlucht naar beneden begon al later in 2018, toen ze op een soloreis naar Afrika was gegaan.

Toen Michelle Obama in 2017 het Witte Huis verliet, deed ze dat met een gunstige rating van 69 procent. Bij Laura Bush acht jaar eerder was dat 67 procent, wat opmerkelijk was gezien de heel slechte score (35 procent) van haar echtgenoot George W. Bush. En ook Hillary Clinton nam met betere cijfers afscheid als first lady. In november 2000 stond haar gunstige rating op 56 procent, ofwel 14 procentpunten hoger dan Melania.

Hoewel het haar slechtste scores in vier jaar Witte Huis zijn, doet Melania het in de peiling nog altijd beter dan haar echtgenoot Donald. Maar 33 procent van de ondervraagden gaf hen een gunstige score.

De peiling werd tussen 9 en 14 januari uitgevoerd. Een willekeurige groep van 1.003 mensen - onder wie zowel Democraten als Republikeinen - werd onderworpen aan een telefonisch interview. Er is een foutenmarge van ongeveer 3,7 procentpunten naar boven of beneden.