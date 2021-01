‘Lockdown’: twaalf kortfilms die allemaal verrassen

Toen in maart vorig jaar het leven werd stilgelegd in de eerste coronalockdown, zette dat de creatieve geesten van ons land voor een schier onmogelijke horde. Je kon niet langer een pint gaan drinken! Bijna net zo erg: wekenlang waren er zelfs geen theaterrepetities of filmopnames mogelijk. Onder andere de opnames van Robin Pronts Zillion vielen daardoor in het water.