Het Antwerpse ziekenhuis ZNA Middelheim is maandagmiddag begonnen met het vaccineren van de eigen medewerkers. Dat gebeurt, voor het eerst ons land, met het Moderna-vaccin. In het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs, kreeg Jos Hermans dan weer zijn tweede dosis van het Pfizer/BioNtech-vaccin.