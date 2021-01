WK ijshockey ‘om veiligheidsredenen’ niet in Wit-Rusland

Het wereldkampioenschap ijshockey 2021 zal ‘om veiligheidsredenen’ niet in Wit-Rusland plaatsvinden. Dat deelde de Internationale IJshockeyfederatie (IIHF) maandag mee.

Wit-Rusland zou het WK 2021 van 21 mei tot 6 juni samen met Letland organiseren, maar daar kwam veel kritiek op na de protesten, en de harde reactie daarop, in de nasleep van de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Sinds zijn betwiste overwinning op 9 augustus laat Loekasjenko vreedzame betogingen vaak met harde hand neerslaan. Er werden meer dan 30.000 arrestaties verricht, er vielen honderden gewonden en ook enkele doden. Onder anderen 44 leden van het Europees Parlement ondertekenden onlangs een brief waarin de IIHF werd opgeroepen om Wit-Rusland de organisatie van het WK te ontnemen. Afgelopen zaterdag dreef hoofdsponsor Skoda de druk nog op met de melding dat het zich zou terugtrekken als Wit-Rusland de organisatie niet ontnomen werd.

Ook het coronabeleid van Wit-Rusland doet de wenkbrauwen fronsen. Het land nam aanvankelijk nauwelijks maatregelen tegen het coronavirus en hoewel Loekasjenko het virus zelf opliep, relativeert hij nog altijd de ernst van de pandemie.

Internationale druk

De IIHF is eerder dan verwacht onder de internationale druk gezwicht. Zaterdag vertelde voorzitter René Fasel, die vorige week nog een onderhoud had met Loekasjenko, dat er op de bestuursvergadering van volgende week een beslissing genomen zou worden. ‘Maar dit was onvermijdelijk’, verklaarde Fasel maandag. ‘Het is erg jammer, maar we zijn bezorgd over de veiligheid in Wit-Rusland. De afgelopen maanden hoopten we nog dat ons WK op een positieve manier zou kunnen bijdragen tot de stabilisatie van de politieke en sociale situatie in het land. Maar het is natuurlijk ook zo dat we niet kunnen toestaan dat ons WK door welke partij dan ook voor politieke doeleinden wordt gebruikt. Het WK in Minsk laten plaatsvinden, zou ongepast zijn op een moment dat er in het land belangrijker zaken aan de hand zijn. Bovendien moeten we de veiligheid van de teams, toeschouwers, officials en media voorop stellen.’

De ijshockeybond heeft nog niet beslist waar het WK dan wel zal plaatsvinden. Mogelijk wordt het Letlandse Riga de enige speelstad. Een andere optie is dat Denemarken of Slovakije co-gastland wordt. ‘Maar in het licht van de coronapandemie is het wellicht opportuun om het bij één gastland te houden.’