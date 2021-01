‘We rekenen in de eerste plaats op het gezond verstand en de sociale controle opdat iedereen zich aan de quarantaine zou houden’, zegt Koen Metsu (N-VA), de burgemeester van Edegem.

Meer dan 5.000 mensen in Edegem en Kontich zitten in verplichte quarantaine nadat een uit skivakantie teruggekeerde toerist de Britse coronavariant in twee scholen in Edegem en Kontich had binnengebracht ...