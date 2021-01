D.C. United kondigt komst Losada aan: ‘Sterke leider en strateeg’

Daags nadat Beerschot bevestigde dat coach Hernan Losada het Kiel verlaat voor D.C. United heeft de club uit de Major League Soccer (MLS) de komst van de 38-jarige Argentijn aangekondigd.

‘Onze zoektocht naar het juiste individu om onze club te leiden was extreem grondig. We zijn vol vertrouwen dat Hernan de ideale persoon en coach is om ons verder te brengen’, verklaart Dave Kasper, algemeen manager van de club uit Washington, maandag op de website van D.C. United. ‘We geloven hartgrondig in Hernans benadering van het spel en zijn verlangen om voetbal met veel energie te spelen, met en zonder de bal. We kijken er naar uit om samen te werken met Hernan en aan het seizoen 2021 te beginnen.’

‘Hernan is een sterke leider en strateeg’, vult ceo Jason Levien aan. ‘Hij is een coach die aan aanvallen denkt.’

‘Ik kijk er naar uit om bij D.C. United een nieuw succeshoofdstuk te schrijven’, stelt Losada. ‘Ik geloof erin om elke match te spelen om te winnen. Volgens mij is de beste manier om dat te doen zoveel mogelijk doelkansen creëren, met behulp van verticaal aanvallend voetbal met veel energie.’

Zijn technische staf zal op een later moment bekendgemaakt worden.

Losada speelde drie periodes voor Beerschot (2006-08, 2011-13 en 2015-18), waarna hij assistent en coach van de beloften werd bij de Kielse Ratten. In oktober 2019 volgde de voormalige middenvelder Stijn Vreven op als T1, in eerste instantie ad interim. Dat was het begin van een succesverhaal, want Losada loodste de club nog naar de tweede periodetitel in 1B en een plek in de hoogste afdeling. Dit seizoen presteert Beerschot goed in de Jupiler Pro League, met een voorlopige tiende plaats en 30 punten uit 21 wedstrijden. Begin deze week werd Losada tweede in de verkiezing van Trainer van het Jaar.