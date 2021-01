Het berekende ontslag van de regering-Rutte

De Nederlandse regering van Mark Rutte heeft ontslag genomen. Dat lijkt vreemd, want onze noorderburen staan op twee maanden van nieuwe verkiezingen.

Mark Rutte heeft vrijdag zijn ontslag aangeboden aan koning Willem-Alexander in de nasleep van de toeslagenaffaire. Daardoor werden ongeveer 30.000 Nederlandse gezinnen onterecht vervolgd voor fraude. Het schandaal doet Rutte pijn, maar zijn rijk is nog niet per se uit. Buitenlandjournalist Dominique Minten analyseert het Nederlandse politieke toneel in deze podcast.

