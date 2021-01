Er heeft maandag een brand gewoed in het Brusselse kunstencentrum Bozar. Er hingen dikke rookwolken en de buurt werd een tijdlang afgesloten voor verkeer.

De brandweer kreeg een oproep om 16.12 uur en stuurde drie autopompen en twee autoladders ter plaatse. Er was brand op het dak. ‘Het vuur situeerde zich net onder de dakbedekking van zink en roofing’, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse Brandweer. ‘Dat maakt het moeilijk om te blussen. Normaliter breken we het dak open, maar dat hebben we nu niet gedaan om geen schade te veroorzaken aan de kunstwerken. Het dakvolume beslaat toch wel enkele honderden vierkante meters.’

Later schaalde de brandweer zijn capaciteit op tot vijf autopompen en drie autoladders. Bij een bezoek ter plaatse hoorden we dat er rekening gehouden werd met brand in een technische installatie op het dak, maar dat bericht werd niet bevestigd. Nadien zei woordvoerster Leen Daems aan onze krant dat de brand afkomstig was van een koelgroep op het dak.

Omstreeks 17.45 uur was het vuur onder controle. ‘We hebben de perimeter afgebakend en het vuur neemt geen uitbreiding meer’, volgens Derieuw.