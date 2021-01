Trump wil nog afscheidsceremonie houden

Dat de inauguratie van Joe Biden woensdag in mineur zal verlopen, was al duidelijk. Nu de noodtoestand in Washington is uitgeroepen, raak je niet zomaar in de buurt van het Capitool. Maar aftredend president Donald Trump koestert wel nog grootse plannen voor hij afzwaait.

President Donald Trump heeft volgens de Britse krant The Guardian uitnodigingen verzonden naar allerlei gasten om hem op een ‘alternatieve’ ceremonie uit te zwaaien. Details van wat die ceremonie zal inhouden zijn er nog niet, maar ze zou rond 8 uur ’s ochtends starten in Joint Base Andrews (Maryland), zo’n vier uur voor de inauguratie van president elect Joe Biden. Van daar zou Trump voor een laatste keer met de Air Force One naar Florida vliegen, schrijft USA Today. Daarna zal het presidentiële vliegtuig Joe Biden dienen.

Gratie verlenen

De uitnodiging zou iedereen verplichten om mond-neusmaskers te dragen, maar elk contact mag wel vijf personen meebrengen. Dat wekt grote bezorgdheid in de Verenigde Staten, dat nog steeds erg zwaar lijdt onder de coronabesmettingen. De VS overschreden onlangs de kaap van de 400.000 doden door covid-19.

Volgens The Independent zou Trump morgen, op zijn laatste werkdag, minstens 100 personen gratie willen verlenen. CNN verwacht dat dr. Salomon Melgen, een oogchirurg uit Palm Beach die veroordeeld is voor medische fraude, op de lijst zou staan. Of Trump ook zichzelf gratie zal verlenen, is nog afwachten.

Superspreader

Vorig jaar werd Trump al bekritiseerd omdat hij een aantal evenementen in het Witte Huis had georganiseerd waar de gezondheidsmaatregelen niet nageleefd werden. Sommige van die bijeenkomsten bleken later dan ook superspreader-events te zijn.

Dat de huidige president verstek geeft bij de inauguratie van zijn opvolger gebeurde voorheen slechts drie keer in de geschiedenis van het land. John Adams daagde niet op tijdens de inauguratie van Thomas Jefferson in 1801, in 1829 was John Quincy Adams er niet bij de inauguratie van Andrew Jackson. Tot slot had in 1869 had de verguisde Andrew Johnson geen zin in de eedaflegging van zijn opvolger Ulysses S. Grant, omdat die zou geweigerd hebben naast hem te zitten in de koets. Johnson bleef dan maar in het Witte Huis.