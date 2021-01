Vier bewoners van wzc in Houthulst overleden, alle schoolkinderen worden dinsdag getest

In woonzorgcentrum De Groene Verte in Houthulst, waar de Britse variant van het coronavirus is uitgebroken, zijn vier bewoners overleden. Uit voorzorg worden dinsdag alle schoolkinderen in de West-Vlaamse gemeente getest.

Het woonzorgcentrum in Houthulst is bijzonder hard getroffen door de Britse variant van het coronavirus. ‘Ons wzc De Groene Verte is enorm hard getroffen, op slechts een paar dagen van de vaccinatie. Helaas zijn er vier van onze bewoners overleden’, staat er te lezen op de pagina van het woonzorgcentrum.

In totaal meldt De Groene Verte maandag 62 positieve testen bij bewoners, 39 bij medewerkers en negen in de assistentiewoningen. Dat zijn twee derde van de bewoners en een derde van het personeel. Positief geteste bewoners verblijven in twee cohortafdelingen.

Omdat heel wat personeelsleden zijn besmet, schakelt het woonzorgcentrum de hulp in van verplegend personeel en zorgkundigen van buitenaf. Onder meer thuisverplegers en mensen van Wit-Gele Kruis komen helpen. Vanaf dinsdag helpen ook twee mensen van Defensie in het woonzorgcentrum.

Alle schoolkinderen worden getest

Maandag vond ook crisisoverleg plaats met bevoegde instanties om te kijken of er extra maatregelen nodig zijn. Om verdere verspreiding tegen te gaan, zal een testteam van het universitair ziekenhuis van Antwerpen (UZA) dinsdag massaal testen uitvoeren in de scholen in Houthulst, zo werd daar besloten.

Dat kan worden uitgebreid naar buurgemeenten als blijkt dat er ook elders clusters ontstaan. Heel wat jongeren uit Houthulst gaan namelijk naar de middelbare school in Diksmuide. De scholen zullen - in tegenstelling tot Edegem en Kontich, eveneens getroffen door de Britse variant - wel openblijven, zij het in code oranje, met extra beperkingen dus.

Er bestaan duidelijk protocollen voor scholen bij een uitbraak van het coronavirus. Daarbij evalueren de medische experts de lokale situatie. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft aan de Risk Assessment Group (RAG) gevraagd om na te gaan of de protocollen bijgestuurd moeten worden nu de Britse coronavariant in scholen opduikt.

‘Het is immers voer voor virologen en experts, niet voor politici of onderwijspartners’, zegt woordvoerder Michaël Devoldere. Later deze week wordt een advies van de RAG verwacht.