Pechvogel Nicolo Zaniolo (AS Roma) heeft nu ook coronabesmetting

De Italiaanse middenvelder Nicolo Zaniolo heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakte zijn club AS Roma maandag bekend. De 21-jarige Italiaan vertoont geen symptomen en zal zich nu thuis isoleren.

Zaniolo speelde dit seizoen nog geen minuut omdat hij nog revalideert van een scheur in de kruisbanden van de linkerknie. Die blessure liep hij in september op tijdens een Nations Leaguewedstrijd tegen Nederland.

Voor de aanvallende middenvelder, goed voor zeven caps, was het zijn tweede zware knieblessure. In 2020 stond hij eerder zeven maanden aan de kant na een kruisbandletsel in de rechterknie.