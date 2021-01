De fiscale noodoplossing die er kwam voor de verenigingswerkers in de sport, wordt wellicht uitgebreid naar de socioculturele sector. Ook die vrijwilligers zullen dan 10 procent belasting moeten betalen op hun vergoeding.

‘Artistieke of kunsttechnische begeleiders’ maakten tot vorig jaar vaak gebruik van een regeling waardoor ze onbelast konden bijklussen tot 6.000 euro per jaar. De regering-Michel had de regel in 2018 ...