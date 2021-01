WK-selectie met één kleine verrassing: Thibau Nys maakt geen deel uit van selectie beloften

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft vanmiddag zijn selectie voor het WK veldrijden bekendgemaakt. Eentje met weinig verrassingen. Lotte Kopecky, het nummer twee van het BK bij de vrouwen, heeft besloten niet deel te nemen aan de titelstrijd in Oostende (30 en 31 januari). In de beloften-selectie is geen plaats voor Thibau Nys.

Een volledige selectie kon Sven Vanthourenhout nog niet vrijgeven bij de mannen-elite. Aangezien het nog niet zeker is of Wout van Aert de wereldbeker wint, is het ook nog even afwachten of er straks acht of negen Belgen aan de start staan. Van Aert leidt de wereldbeker maar als Mathieu van der Poel zondag in Overijse wint, dan moet Van Aert minstens tweede eindigen om de wereldbeker en het bijhorend WK-ticket op zak te steken.

Dames U23: Julie BROUWERS – Kiona CRABBÉ – Julie DE WILDE – Jinse PEETERS – Marthe TRUYEN – Tessa ZWAENEPOEL

Heren U23: Anton FERDINANDE – Timo KIELICH – Toon VANDEBOSCH – Niels VANDEPUTTE – Emiel VERSTRYNGE – Joran WYSEURE

Reserves te kiezen uit (in alfabetische volgorde):

Yentl BEKAERT – Jelle CAMPS – Thibau NYS

Dames Elite: Sanne CANT – Alicia FRANCK – Loes SELS – Ellen VAN LOY – Laura VERDONSCHOT – Karen VERHESTRAETEN – Suzanne VERHOEVEN

Reserve: Joyce VANDERBEKEN

Heren Elite: Toon AERTS – Quinten HERMANS – Eli ISERBYT – Daan SOETE – Laurens SWEECK – Wout VAN AERT – Michael VANTHOURENHOUT – Gianni VERMEERSCH

Negende renner indien Wout van Aert het eindklassement van de Wereldbeker Cyclocross 2020-2021 wint: Tim MERLIER

Reserves te kiezen uit (in alfabetische volgorde): Jens ADAMS – Tom MEEUSEN – Diether SWEECK