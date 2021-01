Marc Hirschi mag niet zeggen waarom hij Sunweb verliet

Marc Hirschi is met zijn ex-ploeg Sunweb overeengekomen om niets te zeggen over de redenen van zijn plotse vertrek bij het team. Dat liet de Zwitser, die sinds enkele weken voor UAE fietst, verstaan aan de verzamelde pers vanochtend.

‘Ik kan er niet veel over zeggen’, antwoordde Hirschi op de vraag waarom hij op 5 januari plots en tot ieders verrassing van team wisselde. ‘We hebben een settlement agreement.’ Begrijp: een getekend akkoord verbiedt hem veel toelichting te geven. ‘Ik kan slechts zeggen dat ik de kans kreeg om naar UAE te gaan en dat ik gelukkig ben om hier te zijn. Ik focus mij nu op mijn nieuwe ploeg.’

De 22-jarige Zwitser en winnaar van de Waalse Pijl wakkert hier opnieuw het gerucht mee aan dat het om meer gaat dan een rustig vertrek in onderling overleg. Eerder al werd gesuggereerd dat Sunweb, intussen tot team DSM omgedoopt, en Hirschi niet meer op een lijn zaten, mogelijk vanwege de strikte interne regels bij Sunweb.

De Zwitser zelf zegt wel geen graten te zien in de late timing van zijn overstap. ‘Door corona was er nog geen trainingskamp geweest. Alles begint dit jaar wat later. Geen probleem daar.’ Hirschi begint zijn seizoen eind februari in de UAE Tour, nadien volgen normaliter de Strade, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, de Ronde van het Baskenland, de Ardennenklassiekers, de Ronde van Zwitserland, de Tour en de Olympische Spelen. In de Tour wil hij vooral Pogacar bijstaan in zijn jacht op een nieuwe eindzege.