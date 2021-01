Organisatoren WK wielrennen in Vlaanderen op zoek naar tweeduizend vrijwilligers per dag

Over precies acht maanden, van zaterdag 18 tot en met zondag 26 september, is het WK wielrennen te gast in Vlaanderen. De organisatoren zijn nog druk op zoek naar vrijwilligers. Het Nieuwsblad en Sportwereld zijn trotse mediapartner van de grootste sportgebeurtenis die dit jaar in ons land zal plaatsvinden.

Om van de 100ste verjaardag van het WK wielrennen een grandioos feest te maken, is de organisatie op zoek naar meer dan 2000 vrijwilligers per dag. ‘Al wie een hart heeft voor de koers en zin heeft in vrijwilligerswerk, is meer dan welkom’, aldus de organisatie die in handen is van evenementenbureau Golazo. ‘Jong en oud, of je nu langs het parcours woont of wat verder weg. Het is een unieke kans om dichtbij huis deel uit te maken van één van de grootste sportevenementen ter wereld. Voor studenten kan het ook een unieke eerste werkervaring zijn die misschien het begin is van meer.’

De gezochte profielen zijn heel divers: chauffeurs en stewards; seingevers en parking stewards die het WK letterlijk in goede banen leiden; service teams voor de opbouw, afbraak en logistieke ondersteuning bij de aankomst en finish en in de fanzones, ‘Green Team’ vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken om het evenement zo ecologisch mogelijk te laten verlopen evenals administratieve ondersteuning - accreditatie, info en onthaal om gasten te ontvangen en wegwijs maken tijdens het WK.

Enthousiasme en engagement zijn de belangrijkste vereisten waaraan een kandidaat-vrijwilliger moet voldoen. Ook clubs en verenigingen zijn welkom. Al wie interesse heeft, kan zich meteen registreren via www.flanders2021.com/nl/vrijwilligers. Daar is ook nog bijkomende informatie te vinden.