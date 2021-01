Lagere energieprijs zorgt voor minder klachten bij ombudsdienst

De energieprijzen zijn vorig jaar sterk gedaald, en daardoor zijn er minder klanten die uit onvrede met hun leverancier naar de Ombudsdienst voor Energie stappen. Niet helemaal terecht, waarschuwt de dienst.

Dat er vorig jaar 6 procent minder klachten binnenliepen heeft volgens Eric Houtman, Nederlandstalig ombudsman voor Energie, direct te maken met de prijsdalingen. ‘Klanten worden dan minder verrast door hoge energiefacturen bij ongewijzigd verbruik, wat leidt tot minder klachten’.

Helemaal terecht is dat echter niet. ‘Dit wil echter niet zeggen dat klanten zich comfortabel mogen voelen bij hun energiefactuur’, waarschuwt Houtman namelijk. Want energiebedrijven rekenen die prijsdalingen niet door aan alle types contracten. Veel klanten zitten door contractverlengingen nog vast aan prijzen die kunnen oplopen ‘tot meer dan het dubbele van de prijzen tijdens de coronacrisis’.

Aard van klachten gewijzigd

Door de coronapandemie is de inhoud van sommige klachten gewijzigd, legt ombudsman Eric Houtman uit. Bij de verkooppraktijken werden de deur-aan-deurverkopen die niet konden of mochten doorgaan tijdens de lockdown vervangen door verkopen via telefoon of online.

Te weinig energieleveranciers hebben inspanningen gedaan om hun klanten te laten genieten van goedkopere prijzen en verlengden duurdere energiecontracten stilzwijgend. Bij betalingsproblemen of wanbetaling stelde de dienst vast dat nogal wat energieleveranciers sneller een beroep doen op een professioneel invorderingskantoor.

De vragen, klachten en meldingen gingen vooral over verkoop- en marktpraktijken van leveranciers (20,5 procent), meterproblemen zoals de verwerking en rechtzetting van metergegevens bij de jaarlijkse opname of bij verhuis (17,1 procent) en facturatieproblemen zoals de (laattijdige) opmaak en leesbaarheid van de energiefacturen (13,7 procent).