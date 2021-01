Chinese economie deed het nog beter dan verwacht

De Chinese economie presteerde met een jaar-op-jaar groei van 6,5 procent in het laatste kwartaal beter dan verwacht. Met een groei van 2,3 procent over het hele jaar is China het enige van de grote landen dat positieve groeicijfers boekte. Hierdoor wordt de kloof met de Amerikaanse economie kleiner.

In het begin van 2020 leek het absoluut niet het jaar van de Chinese economie te worden. Na het kwakkeljaar 2019 werd China als eerste geconfronteerd met het coronavirus, waardoor hele streken en sectoren in lockdown gingen. De economische factuur was ongezien: een krimp van het bbp met 6,8 procent in het eerste kwartaal. Maar toen veranderde alles. Vanaf maart sloeg het virus in de hele wereld toe, waardoor er een ongezien economisch slachtveld ontstond. China kreeg – achteraf bekeken – het virus veel sneller dan de andere landen onder controle en kon grote delen van de economie, vooral de productie-industrie, snel heropenen. Hierdoor kon er al vanaf het tweede kwartaal aangeknoopt worden met de groei. In het tweede kwartaal groeide de economie met 3,2 procent, gevolgd door 4,9 procent in het derde kwartaal. Dat herstel viel in het laatste kwartaal niet stil, de economie presteerde zelf beter dan verwacht. Analisten hadden een groei van 6 procent verwacht, uiteindelijk klokte het af op 6,5 procent.

Garen spinnen bij een pandemie

De groei blijft sterk door een mix van factoren. zorgt dat de groei sterk blijft. Vooral de industrie en het vastgoed deden het goed. In december steeg de industriële productie nog met 7,3 procent op jaarbasis. Vastgoedinvesteringen trokken, dankzij stimuli van de overheid, in 2020 met 7 procent aan. Ook de export herstelde zich snel.

China was in de eerste fase van de pandemie de leverancier van alle mogelijke hulpmiddelen voor tijdens de coronacrisis, van mondkapjes tot elektronica voor het telewerk. In een tweede fase profiteerde de Chinese exportmachine van het massale onlineshoppen in de rest van de wereld. Aangezien de grondstofprijzen zakten en Chinezen nauwelijks nog naar het buitenland reisden (reizen is bbp-technisch een invoer van diensten), zakte de invoer fors. Hierdoor steeg het handelsoverschot tot 535 miljard dollar, wat ook positief bijdroeg tot de groei.

10.000 dollar per Chinees

De Chinese consument was de zwakste schakel in het economische herstel van het land. De binnenlandse consumptie – waarin ook heel wat diensten stilgelegd werden door corona – kromp over het hele jaar met 3,9 procent. In december trok de consumptie op jaarbasis weliswaar met 4,6 procent aan, wat dat was minder dan in november, die een groei van 5 procent toonde. China wordt de voorbije weken met een lichte opflakkering van het virus geconfronteerd.

De groei van China en de krimp van zowat alle andere grote landen leidt wel tot een verschuiving binnen de ranglijst volgens economische macht. Elke Chinees is sinds 2020 voor het eerst meer dan 10.000 dollar waard. Het bbp per capita drukt het totale bbp (15.400 miljard dollar voor China) gedeeld door de bevolking uit. Ter vergelijking: in België is dat 47.000 dollar, in de VS 55.000 dollar. Een niveau boven 12.000 dollar per capita wordt door de Wereldbank als een ‘hoog inkomen’ of ‘rijk land’ beschouwd. Over drie tot vier jaar zit China wellicht al boven die grens.

Bijna Verenigde Staten bijgebeend

In absolute termen zit China de Amerikaanse economie steeds dichter op de hielen. Het Amerikaanse bbp is nu ongeveer 21.400 miljard dollar. Aangezien China met 2,3 procent gegroeid is en de Amerikaanse economie met 3,5 procent gekrompen, wordt het moment dat China in absolute cijfers de Amerikaanse bijhaalt, enkele jaren naar voren geschoven. Het IMF schat dat moment op 2028, want ook in 2021 liggen de groeiverwachtingen voor China (8 procent) hoger dan die voor de VS (6,4 procent).