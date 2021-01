Nog geen uitsluitsel over strengere restricties voor reizigers

Het kernkabinet heeft maandag nog geen beslissingen genomen over strengere maatregelen voor wie naar ons land reist. Mogelijk komt het overlegcomité wel nog voor vrijdag bijeen over de zaak.

Dat is na afloop van het kernkabinet bevestigd aan onze redactie. Door de opmars van de Britse variant van het coronavirus in ons land bevelen experts aan om de quarantainemaatregelen te verstrengen. Ook wie minder dan 48 uur in het buitenland vertoeft zou in quarantaine moeten, vindt Geert Molenberghs van expertengroep Gems.

Het kernkabinet zat maandagmorgen zoals gepland bijeen over de maatregelen, maar knopen zijn dus nog niet doorgehakt. Dat is eigenlijk pas voorzien voor het Overlegcomité met regio’s op vrijdag.

Maar het is niet uitgesloten dan een aantal zaken rond reizen en het indijken van de Britse variant al eerder worden genomen, klinkt het. Of er daarvoor ook een vervroegde bijeenkomst van het Overlegcomité nodig is, is nog te bekijken.

Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne lanceerde zondag in De zevende dag al het voorstel om na 16 uur in het buitenland een test en quarantaine te verplichten. Die termijn verhindert dat mensen in het buitenland overnachten, maar laat wel nor­male grensarbeid toe. Volgens persagentschap Belga zou dat voorstel alvast worden aangenomen.