Eerste onderzoek toont ‘bemoedigende resultaten’ aan van vaccinatiecampagne in Israël

Een maand na de start van de grootschalige vaccinatiecampagne in Israël, tonen voorlopige onderzoeksresultaten aan dat die inspanningen ook resultaat opgeleverd hebben. Het aantal nieuwe besmettingen is aanzienlijk verminderd.

Het aantal positieve tests bij 60-plussers is volgens het onderzoek van zorgverzekeraar Clalit duidelijk afgenomen. In die studie werden zowat 200.000 gevaccineerde ouderen vergeleken met een even grote groep niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten.

‘Het aandeel positieve tests, met of zonder symptomen, lag 33 procent lager in de gevaccineerde groep’, zegt professor Ran Balicer. De epidemioloog spreekt van een ‘bemoedigend resultaat’. ‘Het toont aan dat het vaccin effectief is, zelfs bij oudere mensen.’

Balicer verwacht dat het aantal ernstig zieke coronapatiënten nu al snel stevig zal afnemen.

Israël wordt beschouwd als een wereldleider op het vlak van de coronavaccinatie. Meer dan 2 miljoen mensen hebben al de eerste dosis van het vaccin gekregen, ongeveer een kwart miljoen mensen kreeg al een tweede dosis. Al 75 procent van de 60-plussers is gevaccineerd, zegt Balicer. Er is ook controverse over de vaccinatiestrategie van het land. De Palestijnen worden in eerste instantie uitgesloten van vaccinatie.