Een protest tegen het Nederlandse coronabeleid is zondag in Amsterdam uit de hand gelopen. 15 deelnemers zijn een dag later nog steeds aangehouden, meldt de politie.

De bijeenkomst op het Museumplein, in het centrum van Amsterdam, was niet op die plaats toegestaan. ‘Nederland in verzet’ kreeg wel de toelating om in het enkele kilometer verderop gelegen Westerpark te betogen. De deelnemers hadden daar echter geen oren naar: ongeveer 2.000 mensen zakten toch af naar het Museumplein.

Volgens de politie waren zo’n 200 betogers ‘uit op confrontatie’. Ze gooiden met stenen naar de ordediensten, en schoten vuurwerk af. Toen ze het bevel om het plein te verlaten bleven negeren, zette de politie het waterkanon in. Agenten gebruikten ook knuppels, en rukten uit te paard. 143 mensen werden daarbij opgepakt.

Ploertendoder

Volgens De Telegraaf had zeker één van de oproerkraaiers een zogenaamde ‘ploertendoder’ mee. Dat verboden wapen bestaat uit een flexibele staaf, met op het einde een zware knop om extra schade aan te richten. De man viel daarmee een van de paarden aan. Het dier raakte daarbij ook gewond, de dader is opgepakt.

In totaal zijn er maandag nog steeds 15 betogers aangehouden. Zij zitten vast op verdenking van openlijke geweldpleging, meldt NOS.