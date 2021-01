Hele school in quarantaine in Edegem, ook voetbalclubs sluiten

In de gemeente Edegem moet een hele basisschool, de gezinsleden van de leerlingen en het personeel in quarantaine nadat er een besmetting met de Britse mutatie van covid-19 werd vastgesteld. Alle scholen in Edegem houden op dit moment crisisoverleg.

Gisterenavond bleek dat op een basisschool in Edegem de Britse mutatie van het covid-19-virus werd vastgesteld. Kort daarna was dat ook het geval in het Sint-Jozefinstituut in Kontich. Er werd meteen beslist de scholen een week lang te sluiten. De leerlingen, het personeel en hun gezinsleden moeten daarnaast tien dagen in quarantaine gaan.

Op de basisschool OLFA Elsdonk werden al twee positieve tests gemeld van de Britse variant van het covid-19-virus. ‘De eerste besmetting hier had vermeden kunnen worden als men zich aan de regels hield rond de quarantaine na het reizen’, zegt Burgemeester van Edegem Koen Metsu (N-VA).

Uit brononderzoek, dat werd uitgevoerd door het UZA samen met de huisarts en het CLB, bleek dat de persoon die het in het Sint-Jozefinstituut in Kontich heeft binnengebracht zelf besmet raakte in een huiselijke kring. Die zou niet in het buitenland geweest zijn. ‘Uit het brononderzoek blijkt wel zeker dat het begin van de besmettingsketen zit bij mensen die op reis zijn geweest, maar dat is dus niet de persoon uit Kontich. Tussen die persoon en de bron zit een paar schakels’, zegt de burgemeester van Kontich Bart Seldeslachts (N-VA).

Vandaag worden de leerlingen en leerkrachten van de Edegemse school door een mobiel team getest. ‘In de late namiddag zal iedereen getest zijn. Dat zijn meer dan 500 kinderen. We verwachten vanavond al de eerste resultaten. De tests zullen dan een indicatie geven of er echt een uitbraak is of niet. De quarantaine blijft de rest van de week gelden.’

Niet met de vinger wijzen

Alles bij elkaar gerekend moeten er ongeveer vijf à zesduizend mensen in quarantaine. ‘We zijn wat overrompeld door de gigantische aantallen van de quarantaines, maar willen inzetten op de controle ervan’, aldus Seldeslachts. ‘Ik heb over die handhaving al overleg gehad met de politie en plan er nog met mijn administratie, vanavond komt de kwestie natuurlijk ook aan bod om de gemeenteraad.’ Daarnaast benadrukt de burgemeester dat het niet is aangewezen om nu met de vinger naar één persoon, (de bron, red.) te wijzen. ‘De belangrijkste stap is er nu voor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Er zijn 1.600 leerlingen en 250 medewerkers van de school in quarantaine, telkens samen met hun gezinnen. Dat gaat dus over heel veel mensen.’

Crisisoverleg

De verplichte sluiting van de scholen heeft ook een impact op andere scholen. Zo vallen er in de Andreas Vesaliusschool in Edegem zes van de twintig leerkrachten weg omdat hun kinderen op de scholen met uitbraken zitten. ‘Op dit moment lijkt het ons te lukken om de afwezige leerkrachten op te vangen door klassen op te splitsen en vervangleerkrachten in te zetten. Slechts één klas zal online les krijgen van een leerkracht die van thuis uit les gaat geven. We zullen deze week ook een paar leerlingen missen omdat hun broer of zus op de scholen met de uitbraken zitten,’ klinkt het bij de Edegemse basisschool Andreas Vesalius.

Alle scholen in Edegem houden op dit moment een crisisoverleg in verband met bijkomende maatregelen.

Geen jeugdactiviteiten

Het jeugdverenigingsleven in Edegem wordt een week lang aan banden gelegd. Sportverenigingen, jeugdbewegingen en muziekscholen mogen deze week geen activiteiten meer organiseren. Dat werd beslist door de burgemeester.

De besmettingen vonden volgens de Edegemse burgemeester Koen Metsu (N-VA) niet in de school plaats. Die zijn volgens hem te wijten aan terugkerende reizigers die niet in quarantaine zijn gegaan. Metsu, wiens kind naar de betrokken school gaat, moet ook zelf in quarantaine

Aalst

Naast basisschool OLFA in Edegem en het Sint-Jozefinstituut in Kontich, moeten de leerlingen en leerkrachten van drie klassen van de Aalsterse basisschool De Brug in quarantaine. Alle betrokken moeten zich vandaag nog laten testen op coronabesmetting. Ze krijgen hiervoor prioriteit in de Aalsterse ziekenhuizen.

Er bestaat het vermoeden dat een leerling van de school besmet is met de Britse variant. Ook de ouders en de grootmoeder van de jongen zijn besmet. De vader was recent uit Groot-Brittannië teruggekeerd.

Op spoedoverleg is vanmorgen beslist dat de school wel open kan blijven. Als de testresultaten bekend zijn, zal het stadsbestuur zich buigen over mogelijke bijkomende maatregelen.

Het gemeentebestuur vraagt wel dat niet alleen de betrokken leerlingen en personeelsleden in quarantaine gaan, maar ook hun gezinsleden. De school zelf blijft open, maar de klasbubbels mogen zich absoluut niet vermengen, klinkt het. ‘De andere lessen kunnen wel doorgaan omdat we er heel snel bij waren en het geval meteen konden isoleren’, zei de Aalsterse burgemeester Christophe D’Haese (N-VA) daarover vanmorgen op Radio 1. ‘Er is uiteraard wel verhoogde waakzaamheid.’