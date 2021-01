Migrantenkaravaan op weg naar VS stuit op geweld en traangas in Guatemala

Een zogeheten migrantenkaravaan met enkele duizenden Hondurezen op weg naar de Verenigde Staten, is in Guatemala gestuit op traangas en gewelddadige schermutselingen met de autoriteiten. Verschillende mensen zijn daarbij gewond geraakt, aldus Jordan Rodas Andrade, de ombudsman voor de mensenrechten in het Centraal-Amerikaanse land.

Op televisiebeelden en video’s op sociale media waren duizenden migranten te zien in groep in de stad Vado Hondo, die probeerden een cordon van veiligheidstroepen te doorbreken. De ordehandhavers gebruikten slagstokken tegen de mensenmassa. Volgens het VN-vluchtelingenagentschap zijn elf migranten en twee soldaten gewond geraakt.

De migratieautoriteit van Guatemala zei dat meer dan 1.300 migranten teruggestuurd werden of aan de autoriteiten zijn overgedragen.

Sinds vrijdagavond staken verschillende groepen van duizenden migranten uit Honduras de grens met Guatemala over. De groep Hondurezen is op de vlucht voor geweld, armoede en de gevolgen van twee verwoestende orkanen. Ze willen naar de VS trekken, aldus lokale media.