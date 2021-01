Britse bedrijfsleiders roepen regering op tot redding van Eurostar

Britse bedrijfsleiders hebben de regering opgeroepen om deel te nemen aan een redding van spoorbedrijf Eurostar, dat zich in kritieke toestand bevindt door de gevolgen van de coronacrisis. Dat melden Britse media maandag.

De groep London First zegt in een brief aan de Britse minister van Financiën Rishi Sunak, die persagentschap Bloomberg kon inkijken, dat Eurostar nood heeft aan ‘een snel optreden om zijn toekomst veilig te stellen’. De brief werd ondertekend door 25 bedrijfsleiders en wetenschappers.

Ook Christophe Fanichet, de CEO van SNCF Voyageurs, de tak van het Franse spoorbedrijf dat de Eurostar mee beheert, meldde eerder al dat Eurostar zich ‘in zeer kritieke toestand’ bevindt. Het bedrijf dat spoort tussen Londen en het Europese vasteland, mocht in 2020 85 procent minder passagiers verwelkomen. Volgens de topman van SNCF Voyageurs ligt het bedrijf ‘aan het infuus’.

Eén trein per dag

Momenteel rijdt dagelijks nog één Eurostar-trein heen en terug tussen Parijs en Londen, waar er voor de uitbraak van de pandemie nog tot twee treinen per uur waren.

De situatie wordt er voor Eurostar overigens niet makkelijker op, nu Parijs strengere coronamaatregelen genomen heeft voor reizigers die uit Groot-Brittannië komen. Ook in België gelden zijn er strengere regels van kracht. Over het algemeen wordt reizen naar het buitenland ook afgeraden in ons land.

Eurostar is voor 55 procent in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, 40 procent van de aandelen bevinden zich bij het consortium Patina Rail en de laatste 5 procent is in handen van de NMBS.