Vanaf deze week krijgt ook ziekenhuispersoneel coronavaccin

Vanaf deze week zullen ook de eerste zorgverleners in ziekenhuizen een vaccin tegen het coronavirus toegediend krijgen. Het gaat in de eerste plaats om verpleegkundigen en artsen op spoedgevallen, intensieve zorgen en op covid-afdelingen. Voor het eerst zullen ook de Moderna-vaccins toegediend worden.

De vaccinaties in de woonzorgcentra draaien intussen op volle toeren. Drie weken geleden kreeg Jos Hermans als eerste Vlaming een vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend. Vandaag/maandag krijgt de 96-jarige Hermans zijn tweede dosis van het vaccin.

Het is de bedoeling dat de bewoners en het personeel van alle woonzorgcentra in Vlaanderen tegen het einde van de maand een eerste prikje hebben gekregen. Uitzondering zijn de woonzorgcentra waar er een corona-uitbraak is.

Intussen mag ook een volgende doelgroep stilaan de mouwen opstropen voor het vaccin. Vanaf deze week zullen namelijk ook de eerste zorgprofessionals in de ziekenhuizen een vaccin kunnen krijgen. Het gaat dan in de eerste plaats om ‘frontliniepersoneel’, denk aan het verplegend personeel en artsen op spoedafdelingen, intensieve zorgen en covid-afdelingen.

De geplande vaccinatie van ziekenhuispersoneel werd vrijdag nog even on hold gezet omdat Pfizer meldde dat het minder vaccins zou kunnen leveren dan voorzien. Maar zaterdagavond raakte bekend dat het farmabedrijf toch 86.500 doses van 93.500 beloofde vaccins voor deze week zal leveren. Op die manier blijft de impact op het vaccinatieschema erg beperkt.

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er in een eerste stap 8.747 vaccins beschikbaar voor de Vlaamse hub-ziekenhuizen. Na bijkomende leveringen zal dat aantal tijdens de week nog oplopen tot een voorlopig totaal van 38.409.

Moderna-vaccin

Vanaf maandag zullen er ook voor het eerst Moderna-vaccins toegediend worden. Dat gebeurt in vier ziekenhuizen, één in Vlaanderen, één in Wallonië, één in Brussel en één in de Duitstalige gemeenschap. Voor Vlaanderen gaat het om het Antwerpse ZNA.

Moderna heeft voorlopig slechts 8.000 vaccins geleverd. Over twee weken volgen er nog eens 13.000 en twee weken nadien volgen er nog eens 31.500. Die aantallen blijven voorlopig vrij beperkt, maar binnen een maand zou het farmabedrijf grotere volumes kunnen aanleveren.