Twitter schort account van extreemrechts Republikeins Congreslid tijdelijk op

Socialenetwerksite Twitter heeft zondag tijdelijk het account opgeschort van Marjorie Taylor Greene, een extreemrechts lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ze zou de regels rond de integriteit van het platform geschonden hebben.

Greene werd in november verkozen in Georgia. Ze steunt openlijk de extreemrechtse complotgroep QAnon en had eerder op de dag getweet over de Senaatsverkiezingen in Georgia, die volgens haar frauduleus zijn verlopen. De twee Republikeinse senatoren van Georgia verloren eerder deze maand hun zitje, waardoor de Democraten de meerderheid in de Senaat veroverd hebben.

Haar berichten hadden een disclaimer gekregen op Twitter dat de beweringen rond verkiezingsfraude niet bewezen werden, en de tweets konden ook niet beantwoord of geretweet worden. Zondagnamiddag besliste Twitter om haar account op te schorten voor 12 uur, in het kader van de strijd tegen berichten die oproepen tot geweld nadat Trump-aanhangers op 6 januari het Capitool bestormden.

‘Muilkorven’

‘Enkele dagen nadat Silicon Valley een aanval vanop verschillende fronten heeft gelanceerd om de vrijheid van meningsuiting in de VS te muilkorven door president Donald Trump te verwijderen van hun platformen en talrijke conservatieve profielen uit te wissen, heeft Twitter beslist om zonder uitleg mijn persoonlijk account op te schorten’, aldus Greene in een mededeling. ‘Dit monopolie dat enkele grote technologiebedrijven hebben op het Amerikaanse politieke discours gaat te ver.’

Twitter meldde vorige week dat het al meer dan 70.000 accounts had geannuleerd die berichten over QAnon verspreidden.

Aanhangers van QAnon denken dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, die betrokken zijn bij een complot tegen president Trump. Ze baseren zich op berichten van een zekere ‘Q’, een anonieme gebruiker van een internetforum.