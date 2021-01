Dodentol aardbeving Indonesië stijgt tot 81

Na de aardbeving met een kracht van 6,2 op het Indonesische eiland Sulawesi van vrijdag zijn 81 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het rampenagentschap maandag. Op het eiland Java is een vulkaan opnieuw as beginnen spuwen. Voorlopig zijn daar nog geen gewonden gevallen.

Minstens 70 van de dodelijke slachtoffers kwamen om in de zwaargetroffen provinciehoofstad Mamuji. De elf anderen bevonden zich in het naburige district Majene.

Ongeveer 28.000 mensen waren voor het natuurgeweld op de vlucht geslagen. Zij bevinden zich nu in tijdelijke opvanglocaties en zullen getest worden op het coronavirus. ‘We willen verzekeren dat de ontheemde mensen geen covid-19 oplopen’, aldus de voorzitter van het agentschap. De jongere en oudere mensen zullen van elkaar gescheiden worden om besmettingen te vermijden.

Meer dan 700 mensen raakten gewond door de aardbeving.

Vulkaan Merapi spuwt opnieuw as

Intussen spuwt vulkaan Merapi op een Java, een ander Indonesisch eiland op zo’n 1,415 kilometer van Sulawesi, opnieuw as en ander puin over een afstand van 1 kilometer.

Nadat de vulkaan een pyroclastische stroom uitspuwde, een mengeling van extreem hete stukken rots, gas en assen, kwam het alarmniveau op het één na hoogste niveau. Er zijn wel geen meldingen van gewonden.

De 2.968 meter hoge vulkaan is slechts een van zowat 130 actieve vulkanen in Indonesië, maar geldt als een van de gevaarlijkste. Het land met talrijke eilanden ligt op de ‘Pacific Ring of Fire’, de geologisch meest actieve zone van de aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.

Indonesië heeft in een korte periode te kampen gehad met meerdere rampen. Buiten de aardbeving op Sulawesi en de heropleving van de Merapi, waren er ook modderstromen en stortte in de Javazee een Boeing 737-500 met 62 inzittenden neer.