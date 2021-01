Quadbestuurder gewond door gespannen ketting nabij ‘s Gravenbrakel

Op een oude spoorweg tussen ‘s Gravenbrakel en Edingen is de bestuurder van een quad zaterdag gewond geraakt.

Dwars over de spoorlijn, die niet meer gebruikt wordt, was een metalen ketting gespannen, waartegen de man met zijn helm was aangereden.

De bestuurder verkeerde in shock en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Intussen heeft hij het ziekenhuis mogen verlaten.

Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat de ketting opzettelijk tussen twee bomen was gespannen. De exacte locatie heeft de politie nog niet kunnen bepalen. De ketting is voorlopig spoorloos.

Ondertussen roept de politie op om de oude spoorlijn voorlopig alleen te voet te betreden en waakzaam te zijn.