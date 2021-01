Standard wint tegen Cercle en pakt 6 op 6 onder Mbaye Leye

Mbaye Leye heeft ook zijn tweede match als Standard-coach winnend kunnen afsluiten. Tegen Cercle Brugge volstond een vroege goal van Lestienne voor de zege. Cercle Brugge blijft in het sukkelstraatje. Het wacht nu al sinds 21 november op een zege en is ondertussen weggezakt naar een gedeelde laatste plaats.

De eerste kans was meteen raak in het Jan Breydelstadion. Raskin onderschepte na elf minuten een slechte inspeelpass van Kanouté en stuurde meteen Lestienne diep. De buitenspeler kwam alleen voor Didillon en liet de Franse goalie kansloos, 0-1. Cercle reageerde met een poging van Ugbo, maar zijn kopbal strandde op de lat. De Bruggelingen kregen in het vervolg van de eerste helft de bal van Standard, maar konden er weinig gevaar mee stichten.

Na rust toonde Standard opnieuw meer daadkracht. Didillon moest een pegel van Amallah onschadelijk maken en een treffer van Carcela werd afgekeurd voor buitenspel. Nieuwe spits Klauss mocht op het uur invallen, maar net als in de eerste periode kwam Cercle naarmate de helft vorderde beter in de partij. Na een knappe solo van Hazard trapte Hotic tegen de paal. Cercle had wel veel de bal, maar een echt slotoffensief bleef toch uit. Het bleef 0-1.

Voor Standard-coach Mbaye Leye is het zijn tweede zege in evenveel duels als trainer. Maandag debuteerde hij met een 3-1 zege tegen Waasland-Beveren.