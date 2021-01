Capitool-bestormers vragen gratie van Trump

Enkele van de bestormers van het Capitool vorige week in Washington, vragen, nadat ze opgepakt werden, gratie aan Donald Trump. Onder hen de gehoornde man Jacob Chansley. ‘We volgden enkel zijn uitnodiging’.

Verschillende arrestanten die betrokken waren bij de aanval op het Capitool vorige week, zeggen dat ze alleen maar volgden wat president Donald Trump van hen vroeg. Daarom vinden ze dat die hen nu ook maar gratie moet verlenen.

De Britse krant The Guardian voert Jenna Ryan op, een Texaanse immobiliënmakelaar die op woensdag 6 januari naar Washington afgezakt was. Om de formalisering van Joe Biden als nieuwe president tegen te gaan, nam ze deel aan de bestorming van het Capitool op 6 januari. Daar vond toen een zitting plaats met de officiële stemmentelling. Ryan gaf zichzelf vorige week aan bij de FBI. Nadien zei ze in de Amerikaanse media dat iedereen die opgepakt was, volgens haar gratie verdient. ‘Ik riskeer een gevangenisstraf en dat verdien ik niet’, zei Ryan. ‘Want ik gaf enkel uiting aan mijn patriottisme. Bovendien luisterde ik naar mijn president. Hij zei dat ik naar het Capitool moest trekken.’

Ryan is niet de enige die er zo over denkt. Ook Jacob Chansley, de kerel uit Arizona die hoorns en dierenhuiden droeg bij de bestorming, denkt er net zo over. Zijn advocaat heeft al laten verstaan dat Trump ‘het enige eervolle moet doen en iedereen die vreedzaam inging op zijn uitnodiging gratie moet verlenen’.