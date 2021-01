Amerikaanse muziekproducer Phil Spector overleden

De Amerikaanse muziekproducer Phil Spector is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zat sinds 2009 in een gevangenis voor de moord op een vrouw in 2003.

Dat Phil Spector een muzikaal genie is, zal niemand ontkennen. Spector schreef op zijn eentje een hoofdstuk van de popgeschiedenis van de sixties. Met glanzende hits voor The Ronettes (’Be my baby’), The Crystals (’Then he kissed me’), Ike and Tina Turner (’River deep mountain high’) en The Righteous Brothers (‘You’ve lost that lovin’ feelin’). ‘Symfonietjes voor kinderen’, noemde hij zijn pompeuze wall of sound, die hem uiteindelijk achter de knoppen bracht voor The Beatles’ zwanenzang Let it be.

Spector stond als muziekproducer bekend om zijn ‘maniakale gedrevenheid’. Hij was ook berucht om zijn voorliefde voor vuurwapens. Er circuleren talloze sterke verhalen over hoe hij – ook professionele – geschillen graag met een wapen beslechtte. Op 3 februari 2003 werd Lana Clarkson dood in zijn huis in LA aangetroffen. Spector had haar mee naar huis genomen na een avondje stappen.

Harde bewijzen dat Spector haar vermoord had, waren er niet. In het autopsierapport, dat acht maanden op zich liet wachten, stonden geen duidelijke conclusies. Clarkson had het pistool in haar mond toen het schot afging, maar er zat kruit op haar handen. Alleen zat er niet genoeg bloed op haar handen om zelfmoord te bewijzen. En Spector had niet genoeg bloed op zijn kleren om moord te bewijzen. Toch werd Spector uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar. Die zat hij nog altijd uit, toen hij zaterdag in een Californische ziekenhuis gestorven is. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ zou hij aan de gevolgen van covid gestorven zijn.